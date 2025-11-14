Тюменские власти назвали среднюю зарплату у врачей

По словам директора ТФОМС, врачи в Тюменской области зарабатывают около 140 тысяч Фото: Анна Майорова © URA.RU

Врачи в Тюменской области получают в среднем около 140 тысяч рублей, заявил директор тюменского фонда ОМС (ТФОМС) Юрий Гиберт на заседании бюджетного комитета областной думы. Ответить парламентариям, сколько будут получать терапевт, хирург и медсестра по отдельности, чиновник не смог, сославшись на существенную разницу в зарплатах, на которую могут влиять как место работы, так и график сотрудников, передал корреспондент URA.RU.

«По итогу этого года [средняя зарплата у врачей, прим. URA.RU] получается около 140 тысяч. Без конкретизации», — сообщил депутатам Юрий Гиберт.