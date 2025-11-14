Тюменские застройщики развеяли оптимизм региональных властей

«Надо понимать, что то, что сейчас строится — вот эти 2,6 миллиона квадратов к концу года — это все заявлялось и начиналось в „жирные“ годы, когда ключ был низким, а проектов у девелоперов было много. Это в се будет построено к концу 2026 года, а поскольку новых проектов сейчас нет, показатели резко упадут», — пояснила она свою позицию.