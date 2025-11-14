Логотип РИА URA.RU
Тюменские застройщики развеяли оптимизм региональных властей

Тюменские застройщики прогнозируют дефицит на рынке жилья в 2027 году
14 ноября 2025 в 21:20
Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Тюменской области к 2027 году может наступить дефицит жилья. Нынешние показатели ежегодного ввода не значат ничего в разрезе малого количества новых проектов, уверена коммерческий директор девелопера «ЭНКО» Юлия Файзулина

«Надо понимать, что то, что сейчас строится — вот эти 2,6 миллиона квадратов к концу года — это все заявлялось и начиналось в „жирные“ годы, когда ключ был низким, а проектов у девелоперов было много. Это в се будет построено к концу 2026 года, а поскольку новых проектов сейчас нет, показатели резко упадут», — пояснила она свою позицию.

Как ранее сообщало URA.RU, застройщики Тюмени в этом году перевыполнят план по вводу жилья. Вместо 2,3 миллионов квадратов отрасль намерена сдать 2,6.

Комментарии (1)
  • Роман
    14 ноября 2025 21:24
    Демографические показатели тоже падают, так что жилья предостаточно.
