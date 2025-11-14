Путин проведет совещание Совбеза
14 ноября 2025 в 14:47
Фото: © URA.RU
Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание Совета Безопасности. Об этом рассказал в ходе конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
