В Кремле назвали необоснованной дискуссию о так называемом «периоде охлаждения», в рамках которого SIM-карты блокируются после возвращения россиян из-за границы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос URA.RU подчеркнул, что подобные меры принимаются в целях обеспечения безопасности. По его словам, система функционирует эффективно и не создает неудобств для граждан. Главные заявления пресс-секретаря российского президента — в материале URA.RU.

Значимость саммита G20

Несмотря на то, что президенты США и России — Владимир Путин и Дональд Трамп — не примут участия в саммите G20, этот форум по-прежнему остается важным. Песков отметил, что РФ по-прежнему заинтересована в деятельности организации.

По мнению пресс-секретаря, G20 является более широкой площадкой для обсуждения глобальных экономических вопросов. Он также указал на то, что разногласия в позициях по актуальным темам иногда препятствуют достижению консенсуса и, как следствие, принятию документов на подобных мероприятиях.

Работа саперов КНДР в Курской области

Представитель Кремля также заявил о высоком уровне профессионализма и самоотверженности саперов из Северной Кореи в Курской области. Песков выразил признательность и благодарность северокорейским специалистам за их героическую помощь.

В Кремле отметили, что задачи, которые выполняют саперы из КНДР, являются сложными и опасными. Помощь коллег из Северной Кореи рассматривается в Кремле как существенный вклад в достижение общих целей.

Действия США против Венесуэлы

Кроме того, пресс-секретарь президента рассказал, что Россия рассчитывает на отсутствие действий, способных спровоцировать дестабилизацию ситуации в Карибском бассейне и вокруг Венесуэлы. Так Песков прокомментировать недавние действия США: авианосец USS Gerald R. Ford появился в водах Латинской Америки. Москва надеется, что ситуация будет развиваться в рамках международного права, которое, как отметил Песков, в настоящее время испытывает серьезные проблемы во многих регионах мира.

