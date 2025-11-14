Алексей Текслер отчитался о работе по социально важным проектам Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отчитался первому замправительства РФ Денису Мантурову за выполнение на 95% крупных инвестпроектов. Как заявила пресс-служба главы региона, стройки ведутся в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и других городах.

«В регионе успешно реализуются шесть крупных проектов, находящихся под кураторством субъектов УрФО. Общий процент достижения превысил 95%. Среди них полностью завершен и введен в эксплуатацию проект „Притяжение“ в Магнитогорске», — привела слова Текслера его пресс-служба

Губернатор добавил, что оставшиеся пять проектов в целом соответствуют запланированным срокам реализации. Об этом глава области рассказал на совещании по реализации проектов института кураторства на Урале. С докладами выступили главы регионов.

Среди реализуемых проектов — строительство спортивно-зрелищного комплекса «РМК — Арена» в Челябинске и модернизация инфраструктуры общественного транспорта города. В Миассе продолжается создание производства перспективного модельного ряда ведущих мостов и передних осей Автомобильного завода «Урал».

Также в числе приоритетных объектов — строительство завода минеральных удобрений в Карабаше и цинкового электролизного завода в Верхнем Уфалее. Все эти проекты направлены как на улучшение качества жизни людей, так и на развитие реального сектора экономики региона.

Текслер подчеркнул, что все проекты находятся на его личном контроле и будут реализованы в полном объеме. Глава региона отметил важность своевременного выполнения всех запланированных работ в установленные сроки.

