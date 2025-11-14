Логотип РИА URA.RU
Вынесен приговор свердловчанке, обокравшей мать пропавшего бойца СВО. Фото

14 ноября 2025 в 15:07
Фигурантка частично признала вину

Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Асбестовский горсуд (Свердловская область) вынес приговор Ларисе Четыркиной, которая втерлась в доверие к матери пропавшего участника спецоперации на Украине и украла у нее 1,8 миллиона рублей. Ее признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Суд назначил Ларисе Четыркиной наказание в виде семи лет колонии общего режима. Также осужденная обязана возместить потерпевшей ущерб в размере 1,8 млн рублей и выплатить ей 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда», — пояснили в инстанции. Фигурантка признала вину частично. На ее имущество наложен арест.

Четыркина вводила в заблуждение мать бойца с декабря 2024 года по март 2025-го. Она знала, что сын ее знакомой пропал в зоне боевых действий. Она предложила ей помощь в поиске. Вскоре обвиняемая сообщила, что якобы военнослужащий нуждается в срочном лечении, с помощью чего и получила сумму.

Фото: объединенная пресс-служба судов Свердловской области

