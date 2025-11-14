Логотип РИА URA.RU
Хинштейн принял ключевые кадровые решения

14 ноября 2025 в 15:02
Хинштейн подписал новое распоряжение

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Губернатор Курской области Александр Хинштейн подписал распоряжения о назначении руководителей исполнительных органов власти. Об этом сообщает правительство региона.

«Александр Хинштейн подписал распоряжение о назначении руководителей исполнительных органов региона», — говорится в официальном telegram-канале правительства. Среди ключевых назначений:

  • Олег Горячев назначен председателем комитета региональной безопасности Курской области. Ранее он временно исполнял обязанности председателя;
  • Андрей Ишунин утвержден в должности директора департамента Администрации Курской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Кадровые решения губернатора вызывают особый интерес на фоне недавней волны кадровых скандалов в Курской области. Назначение новых руководителей может быть направлено на стабилизацию работы государственных органов и повышение эффективности управления регионом.

