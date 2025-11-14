Хинштейн принял ключевые кадровые решения
Хинштейн подписал новое распоряжение
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Губернатор Курской области Александр Хинштейн подписал распоряжения о назначении руководителей исполнительных органов власти. Об этом сообщает правительство региона.
«Александр Хинштейн подписал распоряжение о назначении руководителей исполнительных органов региона», — говорится в официальном telegram-канале правительства. Среди ключевых назначений:
- Олег Горячев назначен председателем комитета региональной безопасности Курской области. Ранее он временно исполнял обязанности председателя;
- Андрей Ишунин утвержден в должности директора департамента Администрации Курской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Кадровые решения губернатора вызывают особый интерес на фоне недавней волны кадровых скандалов в Курской области. Назначение новых руководителей может быть направлено на стабилизацию работы государственных органов и повышение эффективности управления регионом.
