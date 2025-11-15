Новые школы, дороги и больницы: на что потратят «социальный» бюджет Тюменской области

Деньги направят на проекты в сферах ЖКХ, транспорта, здравоохранения, образования и т.д. Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Несмотря на то, что бюджет Тюменской области на 2026 год спланирован с дефицитом в 35,5 миллиардов рублей, власти оставляют за собой все социальные обязательства и траты. URA.RU собрало подборку того, какую поддержку чиновники обещают жителям региона в ближайшие годы и что нового появится в области.

«Ключевые приоритеты — безусловное выполнение социальных обязательств и соцподдержка отдельных категорий граждан (в особенности семей с детьми, в том числе участников СВО и многодетных), реализация национальных проектов. Доля расходов бюджета на финансирование социальной сферы — порядка 65%», — говорится в проекте областной казны.

Выплаты тюменцам

Жители региона продолжат получать выплаты, которые им положены в рамках соцподдержки или за какие-либо действия. К примеру, по 250 000 рублей в ближайшие три года выделено на поощрение тех, кто добровольно будет сдавать имеющееся незаконное оружие.

Сохранятся и именные стипендии губернатора Тюменской области. С 2026 по 2028 года включительно на них ежегодно будут тратить по 2,8 млн рублей.

На выплаты за сообщения о природных пожарах и поджигателях каждый год будут направлять по 180 000.

Обеспечение жильем

На обеспечение жильем отдельных категорий граждан на следующий год заложено 162,7 млн рублей. На эти деньги приобретут 41 жилое помещение.

Переселение из аварийного жилья профинансируют в сумме 413,2 млн рублей. А на инфраструктуру — строительство дорог там, где тюменцы построили себе частные дома — потратят больше миллиарда.

Транспорт

Продолжится субсидирование рейсов в Заболотье, что будет стоить бюджету 202,2 млн рублей. Профинансируют и перелеты из Тюмени и Тобольска по ряду маршрутов: чтобы жители могли покупать билеты по доступным ценам потратят 478,5 млн рублей.

На пригородные ж/д-перевозки заложено 352 млн рублей, на внутренний водный транспорт — 62,8 млн, автобусное сообщение между городами — 465,5 млн.

Дороги

На ремонт (в том числе — капитальный) дорог в казне на следующий год заложено 3,2 миллиарда рублей. На содержание дорог — 3,3 млрд. На строительство новых и реконструкцию существующих — 5,9 млрд.

В следующем году планируется завершить строительство развязки «Тюмень-Арена». Также область примет участие в реализации проекта по строительству второго транспортного кольца в Тюмени.

На безопасность дорожного движения направят 83,9 миллиона. На эти деньги обустроят почти 100 пешеходных переходов и отремонтируют остановки.

Почти 709,5 миллионов рублей потратят на сельские дороги. Вернее, на их проектирование и строительство там, где нет круглогодичной связи с региональной транспортной сетью. Это, в частности, коснется деревень Батурина, Преображенка, Курья и Быстрая в районах области.

ЖКХ

На строительство объектов водоснабжения и водоотведения направят 1,1 млрд рублей. На эти деньги построят канализационные очистные в Упорово и селе Юргинское, и вторую очередь водоочистных сооружений в Сладково. Также в Бердюжском, Вагайском, Тобольском, Уватском и Упоровском районах установят блочные станции подготовки питьевой воды, что будет стоить 104,5 млн рублей.

Кроме того будут реализованы три инфраструктурных проекта в Тюмени: «Строительство водовода Д1000 мм», реконструкция ливневого коллектора в районе развязки по Монтажников, и строительство очистных по улице Эрвье. В 2026 году на это потратят 420,2 млн, в 2027 — 1,5 млрд.

Образование

В 2026 году — 1,2 млрд рублей, в 2027 — 993,7 млн, в 2028 — 6,4 млн рублей. Столько потратят на капитальный ремонт и оснащение детского сада №42, школ №27 и 72 в Тюмени, школы №31 в Ишиме и другие проекты. Среди них: создание кластеров среднего профессионального образования на базе «Тобольского многопрофильного техникума», «Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства», «Ишимского многопрофильного техникума».

Деньги также направят на оснащение новых объектов образования основными фондами, материальными запасами, мебелью и учебным оборудованием, обеспечение безопасности, закупку учебников и поддержку частных детсадов.

Порядка 5,5 млрд рублей за три года потратят на строительство. Так, новый детский сад появится в тюменском ЖК «Звездный городок», новые школы — в Березняках, Ямальском-1 (улица Красных Зорь), в Винзилях, в селе Ситниково, и пяти селах, где дети все еще учатся в деревянных зданиях.

Культура

Ремонт ждет «Детскую школу искусств имени А.А. Алябьева» в Сумкино (Тобольск). В Тюмени построят детскую школу искусств имени Знаменского.

В селе Аромашево закончат капремонт и оснащение дома культуры. То же самое — в поселке Туртас.

Деньги выделят и на оснащение театр «Ангажемент». А также создание им новой постановки.

Здравоохранение

В 2027-2028 годах планируется оснащение и дооснащение стационаров медучреждений дорогостоящим диагностическим оборудованием. Также в селе Абалак появится модульное здание участковой больницы.

Для «Медицинского города» закупят томографы, а на базе ОКБ №2 в 2026 году появится модульное здание приемного отделения детского стационара.

В перинатальном центре дооснастят отделение реанимации. Аналогично — в детской реанимации в ОКБ №2.

Также планируется приобретение и монтаж 21-го фельдшерско-акушерского пункта, четырех врачебных амбулаторий и двух поликлиник.

В 2027 году на оснащение регионального центра, оказывающего медпомощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом, потратят почти 10 млн рублей. Детские поликлиники в ОБ №3 (Тобольск), ОБ №4 (Ишим), ОБ №11 (Голышманово), и ОБ №19 оснастят мобильным оборудованием для проведения выездных осмотров и диспансеризации.

В Исетском, Увате, Ярково, Голышманово и селе Омутинское создадут женские консультации. А на обеспечение беременных с диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы будут тратить по 32,7 млн рублей ежегодно.

Социальная поддержка

На субсидии для граждан по оплате ЖКХ направят 718,9 млн в 2026 году, 771,2 млн в 2027-м, и 813,7 млн рублей в 2028-м. На частичное возмещение расходов по газификации — 356,1 млн, 354,2 млн, и 332,4 млн рублей соответственно.

Многодетным семьям частично возместят расходы на подключение земельных участков к электросетям. На это ежегодно будут тратить 2,4 млн рублей.

Многодетным продолжат давать выплаты, если граждане не захотят выбрать бесплатный земельный участок. Каждый год на это будут выделять по 175,2 млн рублей, что позволит охватить по 186 семей.