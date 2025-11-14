Три человека погибли в жуткой аварии под Новосибирском
В результате ДТП погибли три человека (архивное фото)
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Новосибирской области в аварии на трассе К-19 погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
«В результате происшествия погибло трое человек, находившихся в отечественном седане», — говорится в публикации ведомства. По предварительным данным легковушки столкнулись на 105 километре. Сейчас на месте работают оперативники, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Новосибирской области произошла еще одна авария, унесшая жизни людей. На трассе Р-255 «Сибирь» в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли шесть человек, среди которых были трое детей.
- Станиславский14 ноября 2025 15:09Может пора к ответу призвать производителя отечественных седанов? Ведь при аварии в этих седанах практически нет шансов выжить! Надо либо заставить уровень их безопасности поднять на надлежащий уровень, либо совсем запретить!