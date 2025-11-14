Ребенок подавился пирожком и умер в Кабардино-Балкарии
Во время приема пищи мальчик потерял сознание
В городе Нарткала Кабардино-Балкарской Республики во время приема пищи погиб учащийся одной из школ. Об этом сообщает СУ СК России по КБР.
«Учащийся 7 класса 2012 года рождения во время приема пищи потерял сознание», — говорится в официальном telegram-канале СК. Несмотря на то что сотрудники школы попытались оказать ему первую помощь, спасти ребенка не удалось. Предварительно, причиной гибели школьника могла стать асфиксия.
Следственные органы начали доследственную проверку. Назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшего. Ход проверки находится на контроле у руководителя следственного управления.
