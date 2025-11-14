Логотип РИА URA.RU
В мире

Европа

Венгрия хочет подать в суд на ЕС из-за российского газа

14 ноября 2025 в 15:17
По словам Орбана, в суд Венгрия хочет обратиться из-за отказа от российского газа

Фото: Илья Московец © URA.RU

Венгрия планирует подать в суд на Евросоюз из-за решения отказаться от российского газа. Об этот заявил премьер-министр Виктор Орбан, сообщили иноСМИ.

«Мы не принимаем это очевидно незаконное решение, противоречащее европейским ценностям, которое было выбрано Брюсселем. Мы обращаемся в Европейский суд», — сказал в интервью Орбан, его слова приводит издание Франс Пресс.

Совет Евросоюза утвердил в октябре поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Совет ЕС также хочет запретить импорт российской нефти с 1 января 2028 года. Это решение еще предстоит согласовать с Европейским парламентом. В Москве неоднократно говорили, что такие меры приведут к росту цен на энергорынке Европы и усилят зависимость от альтернативных поставщиков.

