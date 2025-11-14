Минфин раскрыл, когда россияне смогут оформить новый налоговый вычет

Поправки в Налоговый кодекс РФ были приняты на этой неделе Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Документы на налоговый вычет в новом формате по долгосрочным договорам страхования можно будет подать с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

«На долгосрочные сбережения граждан по взносам по договорам страхования жизни можно будет подать с 1 сентября 2026 года», — рассказали в пресс-службе «Интерфаксу». Поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ, которые касаются порядка налогообложения договоров долгосрочных сбережений, были приняты на этой неделе.

Поправки касаются двух сегментов финансового рынка и таких продуктов, как программа долгосрочных сбережений (ПДС) и договоры долгосрочного страхования жизни. Одно из ключевых изменений — увеличение суммы, с которой будет осуществляться налоговый вычет. Если раньше вычет был возможен с суммы 150 тысяч рублей, то теперь — с 400 тысяч рублей. Лимит будет единым для всех долгосрочных финансовых продуктов, включая индивидуальные инвестиционные счета (ИИС-3), ПДС и договоры страхования жизни. Налогоплательщики смогут получить новый налоговый вычет по любым договорам добровольного страхования жизни, оформленным в 2025 году.

