Тюменец выжил после выстрела в грудь из ружья
Конфликт между двумя приятелями в Уватском районе чуть не обернулся трагедией
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
В селе Горнослинкино Уватского района (Тюменская область) во время пьяных посиделок мужчина выстрелил приятелю в грудь из ружья, припомнив старую обиду. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления СКР. Добить жертву злоумышленнику не дали случайные свидетели конфликта.
«В ходе конфликта, в результате внезапно возникшей личной неприязни, обвиняемый взял незарегистрированное охотничье ружье и произвел один выстрел в грудь потерпевшему. Из-за вмешательства местных жителей, своевременно вызвавших бригаду скорой медицинской помощи, злоумышленнику не удалось довести свой преступный умысел до конца», — указано в сообщении регионального управления СКР.
Пострадавший был экстренно госпитализирован в одну из больниц Тобольска, он выжил и проходит лечение. ЧП произошло вечером 4 ноября. В настоящее время мужчина задержан. Во время следствия обвиняемый будет находиться в СИЗО.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени арестован 39-летний мужчина, обвиняемый в покушении на убийство трех человек. Следствие предполагает, что он достал ружье и выстрелил в сторону пострадавших во время конфликта между двумя семьями, который прошел в одном из местных СНТ.
