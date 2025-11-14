Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Тюменец выжил после выстрела в грудь из ружья

В Уватском районе пьяный мужчина выстрелил в друга из-за старой обиды
14 ноября 2025 в 15:33
Конфликт между двумя приятелями в Уватском районе чуть не обернулся трагедией

Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В селе Горнослинкино Уватского района (Тюменская область) во время пьяных посиделок мужчина выстрелил приятелю в грудь из ружья, припомнив старую обиду. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления СКР. Добить жертву злоумышленнику не дали случайные свидетели конфликта. 

«В ходе конфликта, в результате внезапно возникшей личной неприязни, обвиняемый взял незарегистрированное охотничье ружье и произвел один выстрел в грудь потерпевшему. Из-за вмешательства местных жителей, своевременно вызвавших бригаду скорой медицинской помощи, злоумышленнику не удалось довести свой преступный умысел до конца», — указано в сообщении регионального управления СКР.

Пострадавший был экстренно госпитализирован в одну из больниц Тобольска, он выжил и проходит лечение. ЧП произошло вечером 4 ноября. В настоящее время мужчина задержан. Во время следствия обвиняемый будет находиться в СИЗО.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени арестован 39-летний мужчина, обвиняемый в покушении на убийство трех человек. Следствие предполагает, что он достал ружье и выстрелил в сторону пострадавших во время конфликта между двумя семьями, который прошел в одном из местных СНТ.  

