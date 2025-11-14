Трамп показал, что скрывает за маской миротворца: США готовятся начать войну с Венесуэлой и Латинской Америкой

У Трампа есть три способа добиться отстранения Мадуро, пишут американские СМИ Фото: Official White House / Shealah Craighead

США планируют начать крупную военную операцию «Южное копье» против Венесуэлы. Президент Штатов Дональд Трамп обвиняет главу этой страны — Николаса Мадуро — в наркотрафике, который якобы поступает в американские города. Иностранные СМИ раскрыли три варианта, по которым сейчас может действовать Вашингтон для свержения Мадуро. Чего Трамп хочет от Латинской Америки и Венесуэлы и другие подробности войны, которую хотят развязать Штаты — в материале URA.RU.

Начало операции «Южное копье»

В конце ноября стартует крупная операция «Южное копье» (Southern Spear) против латиноамериканских наркокартелей. В ходе операции планируется использовать значительное количество БПЛА ударного и разведывательного назначения, а также катера-дроны.

«Сегодня я объявляю о начале операции, возглавляемой объединенной оперативной группой Southern Spear и Южным командованием вооруженных сил США (SOUTHCOM)», — написал глава Пентагон Пит Хегсет. Это заявление он сделал в соцсети Х.

Какие сценарии развития есть у Трампа

У Дональда Трампа есть три варианта для отстранения от власти Николаса Мадуро, сообщили в материале американской газеты The Daily Telegraph. Эти пути опираются на опыт изменения политического режима в таких странах, как Иран и Ирак.

Ситуация в Панаме

Вашингтон может взять под стражу Мадуро и перевезти его в Штаты для судебного разбирательства. В качестве примера приводится сценарий, который связан с ситуацией в Панаме — государстве в Центральной Америке. В 1989 году вооруженные силы США блокировали посольство Ватикана в Панаме, в котором укрывался генерал Мануэль Норьега. Он был взят под стражу и перевезен во Флориду.

Подобный план в контексте Венесуэлы может предполагать два варианта развития событий. Среди них: высадка морских десантных сил на пляжах, расположенных в непосредственной близости от Каракаса, или применение вертолетной техники.

Дальнобойное оружие

Альтернативным вариантом является применение дальнобойного оружия, аналогично тому, как это было в ходе бомбардировок Ирана, Йемена, Ирака и Сирии. В качестве наиболее близкого примера американские журналисты привели военные действия 2011 года, направленные на свержение Муаммара Каддафи в Ливии. При этом отмечается, что ситуация в Венесуэле отличается от ливийской: в стране отсутствуют оппозиционные лидеры, которые могли бы рассчитывать на приход к власти.

«Засылка шпионов»

США могут отправить своих шпионов в Венесуэлу. В материале этот вариант назван «Засылкой шпионов» — материал ссылается на операцию, проведенную США и Великобританией против премьер-министра Ирана Мохаммада Мосаддыка в 1956 году. Допускается, что Соединенные Штаты уже внедрили своих агентов в страну.

В какие страны США могут ввести войска

Венесуэла

Венесуэла оказалась на первом месте в перечне стран, которые рассматриваются в качестве потенциальных объектов для интервенции. Страна давно находится в напряженных отношениях с США в регионе Карибского бассейна.

Трамп обвинял Мадуро в причастности к распространению запрещенных веществ Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

Эскалация конфликта между Вашингтоном и Каракасом началась в начале сентября после того. Тогда Трамп открыто заявил о причастности Николаса Мадуро к наркокартелям и к деятельности транснациональных преступных сообществ.

Сами Штаты не признают легитимность Мадуро начиная с 2019 года, когда в Венесуэле произошел политический кризис, который привел к возникновению ситуации двоевластия. По заявлению Трампа, американские спецслужбы располагают данными о том, что президент Венесуэлы и его окружение входят в состав преступных группировок «Трен де Арагуа» (Tren de Aragua) и «Картель солнц». Однако на данный момент эти обвинения не получили подтверждения. Об этом сообщало издание Lenta.ru.

Нигерия

Нигерия стала второй страной, в отношении которой Дональд Трамп сделал заявление о возможности отправки армии. Причиной стали массовые убийства христиан. В стране уже более десяти лет не утихают конфликты между общинами. Жители южных регионов преимущественно христиане, а население северных областей исповедуют ислам.

На севере страны по-прежнему имеются территории, находящиеся под контролем международных террористических организаций. Именно в этих регионах фиксируется значительное число жертв. 31 октября администрация Трампа заявила о том, что власти африканской республики причастны к данным убийствам, и включила Нигерию в перечень государств, вызывающих особую озабоченность в связи с нарушениями свободы вероисповедания.

Настоящая причина нападения США на Венесуэлу

Венесуэла находится на первом месте по объему нефтяных резервов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Настоящей причиной нападения Штатов на Венесуэлу может быть не борьба с наркокартелями, а объем нефти в стране. Это следует из материала газеты «Комсомольская правда».

Отмечается, что, согласно данным ООН, страна по количеству наркотрафика находится на последнем месте в списке среди Пакистана, Афганистана, Мьянмы, Колумбии, Коста-Рики, Доминиканской Республики, Эквадора, Сальвадора, Гватемалы, Гаити, Гондураса, Ямайки, Лаоса, Мексики, Панамы. При этом эти страны в заявлениях Трампа не фигурируют. Однако по объему нефтяных резервов, согласно данным компании British Petroleum, она находится на первом месте (17,5%), обгоняя Саудовскую Аравию (17,2%), Канаду (9,7%) и другие страны.

Реакция Венесуэлы на действия США

После агрессивных заявлений Трампа Мадуро выступил с обращением к американскому народу. В своем выступлении он призвал США отказаться от военных сценариев. Мадуро подчеркнул необходимость объединения усилий США и Венесуэлы для обеспечения мира в обеих Америках.

«Объединимся ради мира. Больше никаких бесконечных войн. Больше никакой Ливии. Больше никакого Афганистана», — заявил президент. Его слова приводит телеканал CNN.

Мадуро якобы обратился к Путину

Также Мадуро якобы обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Заявление об этом опубликовали, в частности, The Washington Post.

«Документы показывают, что Мадуро подготовил письмо с просьбой к России о поставках ракет, радаров и модернизированных самолетов в связи с сосредоточением сил США в Карибском море», — указано в материале. Отмечается, что венесуэльские власти якобы попросили помощи, в том числе у Китая и Ирана.

Какие меры предпринимает Венесуэла

В Венесуэле надеяться на лучшее относительно ситуации с потенциальной агрессией со стороны США, однако принимают меры для подготовки к неблагоприятному развитию событий. Власти активизируют меры по укреплению обороноспособности страны, включая использование устаревших образцов вооружения российского производства. Это следует из материала агентства Reuters.

Партизанские формирования

В Венесуэле планируется развертка партизанский формирований Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Разработана комплексная стратегия противодействия возможной агрессии: основу сопротивления составят партизанские формирования. Планируется развернуть такие подразделения более чем в 280 регионах республики.

В случае возникновения конфликта в партизанские отряды войдут примерно 60 тысяч солдат и офицеров регулярной армии и Национальной гвардии. Также предусмотрена возможность привлечения к участию в сопротивлении местных жителей, готовых защищать страну от внешней угрозы.

Военные учения «Независимость 200»

В рамках мероприятий по повышению боеспособности вооруженных сил в Венесуэле организованы крупномасштабные военные учения «Независимость 200». В них принимают участие представители всех видов войск, а также бойцы Боливарианской национальной милиции (официальное название Венесуэлы — Боливарианская республика) и сотрудники органов государственной безопасности. Учения охватывают всю территорию страны. Об этом сообщили в ТАСС. Кроме того, власти Венесуэлы объявили о проведении массовой мобилизации личного состава, военной техники и вооружений.

Численность армии Венесуэлы

На сегодняшний день регулярные Вооруженные силы Венесуэлы насчитывают приблизительно 123 тысячи военнослужащих. При мобилизации ополчения их численность может увеличиться до 8 миллионов человек. Кроме того, в стране действуют национальная гвардия и боливарианская милиция, которые включают 5 336 региональных подразделений. В них прошли военную подготовку 4,5 миллиона человек.

Сухопутные войска республики представлены тремя пехотными дивизиями, одной танковой, одной моторизованной и одной специальной «лесной» дивизией. Также в распоряжении страны имеются инженерные подразделения, артиллерийские и парашютные бригады. Это следует из материала издания «Комсомольская правда».

Реакция России на действия США

Кремль

Россия надеется на отсутствие действий, которые смогут дестабилизировать ситуацию в Венесуэле и Карибском бассейне. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что не будет предприниматься никаких действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Карибском бассейне и вокруг Венесуэлы», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

МИД

Венесуэла не обращалась к России и Владимиру Путину с просьбой о поставках ракет, радаров и модернизированных самолетов. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, опровергнув вышеназванную информацию от The Washington Post. Однако он отметил, что Венесуэла является стратегически всеобъемлющим партнером, с которым был подписан соответствующий договор.

«Я считаю некорректным сравнивать наши отношения с Белоруссией, которая является частью Союзного государства, с которой у нас синхронные, скоординированные, единые позиции по всем ключевым вопросам международной безопасности, с одной стороны, и наши отношения с Венесуэлой, которая нам дружественная страна, стратегический всеобъемлющий партнер, о чем мы недавно подписали соответствующий договор», — заявил Лавров. Его слова приводит газета «Коммерсант».

Примеры вмешательства США в дела Латинской Америке

Соединенные Штаты неоднократно вмешивались в политическую жизнь Латинской Америки. Они поддерживали госперевороты и помогали приходить к власти диктаторам.

США неоднократно участвовала в политической жизни Латинской Америки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Аргентина

США поддержали гос переворот в Аргентине в 1976 году. Тогда же Штаты поддерживали установившийся там авторитарный режим.

Боливия

Аналогичная ситуация случилась и в Боливии в 1971 году. После прихода генерала Уго Бансера к власти, Штаты оказали обширную военную помощь его диктатуре. А свергнутый президент Хуан Хосе Торрес был похищен и убит в 1976 году в рамках операции, которую, по некоторым данным, поддерживали США.

Бразилия

В Бразилии переворот случился в 1964 году, и также при поддержке США. Благодаря установке диктатуры в стране, получилось распространить в остальной части Южной Америки антикоммунистическую позицию, навязанную Вашингтоном.

Чили

В 1973 году в Чили произошел переворот. Отличительной его чертой является то, что в нем принимало непосредственное участие ЦРУ (американское Центральное разведывательное управление). Причиной стали демократические взгляды президента Сальвадора Альенде. Позже в этой стране была установлена военная диктатура Аугусто Пиночета, что стало следствием иностранного вмешательства.

Куба

Штаты поддерживали диктатуру многих стран Фото: Анна Майорова © URA.RU

США неоднократно вторгались на Кубу в начале XX века после испано-американской войны. Тогда правление Испании сменилось оккупацией острова в 1898-1902 годах. Штаты поддерживали кубинского диктатора Фульхенсио Батисту, поскольку его политика была выгодна деловым интересам Америки

Доминиканская Республика

Правый диктатор Доминиканской Республики был убит в мае 1961 года из оружия,на котором остались следы, доказывающие его принадлежность ЦРУ. Позже агентство охарактеризовало роль в смене правительства страны как успех, так как на смену тоталитарной диктатуре пришла «демократия западного образца».

Эквадор

В 1960-х годах ЦРУ проводили операции в Эквадоре. Агентство пыталось свергнуть президента Хосе Мария Веласко Ибарра с поста. В 1961 году произошел военный переворот, в рамках которого Ибарра перестал быть президентом. Будущий президент Карлос Хулио Аросемен Монроем не задержался на посту — его свергли в ходе военного переворота, где был замечен американский след.

Гватемала

После демократических выборов президентом Гватемалы стал Хакобо Арбенс. После этого произошел переворот, который, по некоторым данным, спонсировали США, в 1954 году, после которого Арбенс был свергнут.

Мексика

США неоднократно участвовали в переворотах в странах Латинской америки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Американский посол Уильяме Говарде Тафте поддерживал переворот в Мексике в 1913 году, который назвали «Десять трагических дней». Тогда был свергнут демократически избранный президент Франциско Мадеро. Новый президент Штатов Вудро Вильсон уволил посла, после чего отказался принять мексиканское правительство нового президента Мексики Викториано Уэрты. В 1914 году город Веракрус был оккупирован США.

Никарагуа

Штаты неоднократно вмешивались в дела Никарагуа в начале XX века. В частности, они участвовали оккупировании страны в 1912 году. Целью США было защитить права на строительство канала через страну, а также обеспечить правление правительства, которое будет поддерживать их политические и коммерческие интересы.

Панама