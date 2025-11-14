В Челябинске ОПГ стоматологов похитила из бюджета более миллиона рублей

Стоматологи заключали фиктивные договоры об услугах Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске изобличена преступная группа из десяти человек, которая под руководством главы стоматологической клиники похитила из бюджета более миллиона рублей, выделенных на выплаты пациентам в рамках нацпроекта «Демография». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

«Руководитель и зубной врач стоматологической клиники, а также восемь соучастников преступной аферы вступили в сговор для хищения денег, выделяемых региональным Министерством социальных отношений. Деятельность злоумышленников пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка», — пояснили в ведомстве.

Стоматологи заключали фиктивные договоры на оказание платных услуг с южноуральцами, имеющими право на дополнительные меры господдержки. На основании представленных в управление соцзащиты подложных документов выделялась денежная компенсация на покрытие понесенных расходов. Соучастники схемы делили полученные деньги между собой.

«Уже доказана причастность участников аферы к восьми фактам необоснованного получения денежных выплат. В результате государству в лице министерства социальных отношений Челябинской области причинен ущерб в размере более миллиона рублей», — уточнили следователи.