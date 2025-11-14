Кондитеры, животноводы и не только: сколько курганцев открыло свой бизнес в 2025 году

В Курганской области появилось 28 новых бизнесменов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2025 году 28 жителей Курганской области смогли открыть собственное дело благодаря помощи центров занятости. Среди новых предпринимателей — представители различных сфер: от животноводства и овощеводства до кондитерского дела, пекарного производства, швейного бизнеса, бухгалтерии и дизайна. Об этом URA.RU сообщили в Центре занятости региона.

«Среди новых предпринимателей — животноводы, овощеводы, кондитеры, пекари, швеи, бухгалтеры, дизайнеры и не только», — рассказали в ведомстве. Один из примеров — открытие ателье в селе Усть-Уйское Целинного округа.

Его основательница Елена Заикина получила субсидию от Центра занятости. Она приобрела швейное оборудование, специализированную мебель, качественные ткани и разнообразную фурнитуру.

Путь от идеи до утверждения документов комиссией занял у Заикиной около двух месяцев. Ее проект объединяет два направления — сохранение традиций и производство текстиля, что особенно актуально для региона.