Для россиян подорожают визы одной популярной страны

Для россиян с нового года увеличится стоимость виз в Египет. Об этом сообщают новостные telegram-каналы.

«Как нам стало известно, на днях Палата представителей Египта одобрила законопроект, внесённый Министерством иностранных дел, „О повышении платы за услуги, предоставляемые МИД в Египте и за его пределами“», — пишет telegram-канал SHOT. Стоимость увеличится почти в два раза. Сейчас цена визы составляет $25. После вступления законопроекта в силу стоимость увеличится до $45.