Для россиян подорожают визы одной популярной страны

Визы в Египет для россиян подорожает почти в два раза
14 ноября 2025 в 15:29
Стоимость визы увеличится с $25 до $45

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Для россиян с нового года увеличится стоимость виз в Египет. Об этом сообщают новостные telegram-каналы. 

«Как нам стало известно, на днях Палата представителей Египта одобрила законопроект, внесённый Министерством иностранных дел, „О повышении платы за услуги, предоставляемые МИД в Египте и за его пределами“», — пишет telegram-канал SHOT. Стоимость увеличится почти в два раза. Сейчас цена визы составляет $25. После вступления законопроекта в силу стоимость увеличится до $45. 

Ранее соруководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по выездному туризму Владимир Рубцов рассказал, что Египет вошел в рейтинг самых популярных для посещения на Новый год рейтинг стран. Также в числе популярных у россиян направлений оказались Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Вьетнам. 

