Общество

Путин запросил срочный доклад у Колокольцева на заседании совбеза

14 ноября 2025 в 16:05
Совещание Путин провел 14 ноября

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Доклад ему представил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, сообщили в пресс-службе Кремля.

«У нас сегодня очень важная тема, связанная с противодействием правонарушений, которые совершаются с использованием информационно-коммуникационных технологий. Докладчик — министр внутренних дел Владимир Колокольцев», — сказал российский лидер перед совещанием по ВКС.

Ранее на рабочем совещании с постоянными членами Совета безопасности президент РФ Владимир Путин рассматривал вопросы совершенствования механизмов противодействия террористическим угрозам. Теперь внимание руководства страны вновь сосредоточено на вопросах безопасности — на оперативном совещании обсуждались меры противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.

