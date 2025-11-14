В Тюмени откроют еще одну дорогу, ведущую на новую важную развязку

Движение по развязке запустили в конце октября Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

В Тюмени в Ново-Комарово до конца ноября запустят движение по дороге, ведущей на новую развязку на Червишевском тракте. По ней можно будет выехать в город или в сторону Кургана. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона.

«С 1 ноября открыт для движения транспорта в ЖК Ново-Комарово правоповоротный съезд новой транспортной развязки. До конца ноября планируется запустить движение по дороге, соединяющей улицу Федора Достоевского в деревне Патрушево с новой транспортной развязкой, строительство которой завершается на Червишевском тракте. По ней можно будет выехать либо в сторону Тюмени, либо в сторону Кургана», — рассказали в ГУС.