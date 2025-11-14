Полпред Жога наградил трудовую династию Комаровых из «Курганстальмоста». Видео
Курганская семя заводчан победила на фестивале трудовых династий в Тюмени
Фото: Telegram/УрФО_ИНФО
Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога вручил награду династии Комаровых, работающих на заводе «Курганстальмост». Они стали победителями в номинации «Энергия поколений» в рамках фестиваля трудовых династий Урала. Об этом передает корреспондент URA.RU.
«Династия Комаровых, „Курганстальмост“. Победитель в номинации „Энергия поколений“», — передает корреспондент.
Фестиваль трудовых династий Уральского федерального округа проходит в Тюмени. Всего в нем принимает участие 12 трудовых династий промышленной сферы УрФО, чьи поколения на протяжении многих лет вносят огромный вклад в развитие Урала, являющегося опорным краем державы.
