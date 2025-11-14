Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога вручил награду династии Комаровых, работающих на заводе «Курганстальмост». Они стали победителями в номинации «Энергия поколений» в рамках фестиваля трудовых династий Урала. Об этом передает корреспондент URA.RU.