Режиссер «Дома-2» и именитый циркач приедут на бизнес-форум в Курган

Бизнес-форум пройдет в Кургане 27 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане пройдет ежегодный межрегиональный бизнес-форум «вКУБе-2025». Мероприятия соберет много спикеров, в том числе режиссера реалити-шоу «Дом-2» и известного циркача. Об этом сообщается на сайте форума.

«Спикеры форума. Ирина Сморыго — режиссер „Дом-2“, „Фабрика звезд“ и других шоу. Эдгард Запашный — генеральный директор Большого Московского государственного цирка», — написано на сайте.

Кроме того, выступят Светлана Гиляровская (Заместитель исполнительного директора «ОПОРЫ РОССИИ»), Дмитрий Шевченко (Компания «А7»), Татьяна Максимова (бизнес-тренер) и другие. Мероприятие пройдет в два этапа: 27 ноября в культурно-выставочном центре центр (КВЦ) и 28 ноября на курорте «Лесники».

