Режиссер «Дома-2» и именитый циркач приедут на бизнес-форум в Курган
Бизнес-форум пройдет в Кургане 27 ноября
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Кургане пройдет ежегодный межрегиональный бизнес-форум «вКУБе-2025». Мероприятия соберет много спикеров, в том числе режиссера реалити-шоу «Дом-2» и известного циркача. Об этом сообщается на сайте форума.
«Спикеры форума. Ирина Сморыго — режиссер „Дом-2“, „Фабрика звезд“ и других шоу. Эдгард Запашный — генеральный директор Большого Московского государственного цирка», — написано на сайте.
Кроме того, выступят Светлана Гиляровская (Заместитель исполнительного директора «ОПОРЫ РОССИИ»), Дмитрий Шевченко (Компания «А7»), Татьяна Максимова (бизнес-тренер) и другие. Мероприятие пройдет в два этапа: 27 ноября в культурно-выставочном центре центр (КВЦ) и 28 ноября на курорте «Лесники».
В ходе мероприятия участники обсудят, как превратить любовь к еде в успешный бренд и туристический магнит, поговорят о поиске ресурсов и поддержки для идей молодежного предпринимательства, рассмотрят вопросы дизайн-мышления в бизнесе и роли собственного бренда. Также в программе — пленарное заседание с участием первых лиц региона и федеральных экспертов. Среди тем для обсуждения — развитие индустрии гастрономии и возможности для роста молодежного предпринимательства.
