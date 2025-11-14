Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Криминал

ФСБ раскрыло в ЯНАО крупное мошенничество в страховой компании

ФСБ: в страховой компании Салехарда наживались на фиктивных заработках
14 ноября 2025 в 15:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
ФСБ совместно с оперативниками накрыли компанию, которая наживалась на фиктивных зарплатах

ФСБ совместно с оперативниками накрыли компанию, которая наживалась на фиктивных зарплатах

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО органы госбезопасности совместно с оперативниками задержали бывшую руководительницу и менеджера по офисным продажам одной из страховых компаний. Они обвиняются в том, что  фиктивно трудоустроили агентов и присвоили более одного миллиона рублей, сообщает окружная полиция. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. 

«РУФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с оперативниками ОЭБиПК ОМВД России по Салехарду выявлен факт совершения мошенничества сотрудниками страховой фирмы», — говорится в релизе полиции. По предварительным данным, с ноября 2019 года по сентябрь 2025 года подозреваемые женщины оформляли фиктивное трудоустройство агентов, которые фактически не работали. Затем от имени этих агентов самостоятельно оформляли договоры страхования и предоставляли подложные отчетные документы в страховую компанию.

«В отношении подозреваемых СЧ по РОПД СУ УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ „Мошенничество, совершенное в особо крупном размере“», — сообщили в пресс-службе УМВД. Злоумышленницам грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Продолжение после рекламы

Правоохранители намерены выявить и другие эпизоды противоправной деятельности и возможных соучастников преступления. Всего, по данным следствия, было оформлено не менее тысячи договоров страхования.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал