ФСБ раскрыло в ЯНАО крупное мошенничество в страховой компании

В ЯНАО органы госбезопасности совместно с оперативниками задержали бывшую руководительницу и менеджера по офисным продажам одной из страховых компаний. Они обвиняются в том, что фиктивно трудоустроили агентов и присвоили более одного миллиона рублей, сообщает окружная полиция. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

«РУФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с оперативниками ОЭБиПК ОМВД России по Салехарду выявлен факт совершения мошенничества сотрудниками страховой фирмы», — говорится в релизе полиции. По предварительным данным, с ноября 2019 года по сентябрь 2025 года подозреваемые женщины оформляли фиктивное трудоустройство агентов, которые фактически не работали. Затем от имени этих агентов самостоятельно оформляли договоры страхования и предоставляли подложные отчетные документы в страховую компанию.

«В отношении подозреваемых СЧ по РОПД СУ УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ „Мошенничество, совершенное в особо крупном размере“», — сообщили в пресс-службе УМВД. Злоумышленницам грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

