Высоцкая впервые рассказала о дочери, которая уже 12 лет в коме

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая впервые за долгое время заговорила о состоянии своей дочери, которая уже 12 лет находится в коме. Как семья справляется с ситуацией Высоцкая рассказала в беседе с Лаурой Джугелией.

«Мы боремся, у нас идет жизнь, как она может идти. И мы будем бороться до самого конца», — сказала Высоцкая, пишет Super. Она подчеркнула, что решение поделиться личной историей было непростым, но она надеется, что это поможет другим семьям с похожими трагедиями. По словам Высоцкой, рядом с семьей каждый день работают врачи, которые предлагают новые возможности для помощи Марии. Семья не теряет надежды.