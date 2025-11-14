Челябинец выиграл в лотерею 15 миллионов по билету за 70 рублей

Счастливчик потратил на лотерейный билет 70 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Челябинской области выиграл 15 миллионов рублей при розыгрыше суперприза «Спортлото „6 из 45“. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе всероссийской государственной лотереи.

«14 ноября в 11 часов по московскому времени во время 15673-го тиража лотереи „Спортлото „6 из 45“ разыгран суперприз — 15 000 000 рублей. Удача улыбнулась жителю Челябинской области“, — уточнили в пресс-службе.

Счастливчик еще не обратился за деньгами в лотерейный центр «Столото». Возможно, он еще и не догадывается о фантастическом везении. Пока лишь известно, что он приобрел один билет за 70 рублей в мобильной версии сайта «Столото».

По правилам лотереи «Спортлото „6 из 45“, чтобы получить суперприз, надо угадать все шесть чисел выигрышной комбинации. Победными для южноуральца стали числа 1, 10, 11, 21, 43, 44.