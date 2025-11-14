Прокуратура начала проверку после ДТП автобуса с детьми и автовоза под Миассом

ДТП произошло утром - около 9:30 Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области

Прокуратура Миасса (Челябинская область) организовала проверку после аварии автовоза и автобуса, в котором находился 51 ребенок. Инцидент произошел на трассе М-5 «Урал» при перевозке детей из Челябинска в горнолыжный комплекс «Солнечная долина», сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратурой Миасса организована проверка. После будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, требований при организованной перевозке детей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в пресс-службе прокуратуры по региону.