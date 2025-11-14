Логотип РИА URA.RU
Общество

ЖКХ и Городская среда

В Шадринске показали отремонтированный корпус детсада «Родничок». Фото

14 ноября 2025 в 15:52
Капремонт детсада «Родничок» завершился в Шадринске (архивное фото)

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) завершился капитальный ремонт корпуса детского сада «Родничок». Учреждение по адресу Советская, 138 готово принять воспитанников. Об этом сообщил мэр города Антон Мокан в своем tg-канале.

«Коллектив „Родничка“ по Советской, 138 готовится встретить своих воспитанников в родных стенах. Капремонт в этом корпусе детского сада завершен. В группах, кабинетах и коридорах уже уютно и светло. Не хватает только детских голосов», — отметил Мокан.

В здании обновили коммуникации, сантехнику, окна, двери и отделку помещений. Также поступило оборудование для пищеблока и новая мебель.

Ранее сообщалось, что работы в другом корпусе детсада (на улице 4-го Уральского полка, 48) продлятся до ноября 2026 года. Финансирование ремонта осуществляется из федерального, областного и городского бюджетов.

В Шадринске показали отремонтированный корпус детсада «Родничок»

Фото: tg-канал Мокан

