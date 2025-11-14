Пермячка убила молотком своего бывшего возлюбленного

Суд отправил пермячку в СИЗО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Перми забила до смерти молотком своего бывшего сожителя. До этого они распивали алкоголь у нее дома, сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю.

«Пермячка 12 ноября пригласила к себе в гости бывшего сожителя. Они распивали алкоголь и между ними произошел конфликт. Тогда женщина схватила молоток и много раз ударила им своего экс-возлюбленного по голове и телу», — уточнили в ведомстве.