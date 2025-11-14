Пермячка убила молотком своего бывшего возлюбленного
Суд отправил пермячку в СИЗО
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Жительница Перми забила до смерти молотком своего бывшего сожителя. До этого они распивали алкоголь у нее дома, сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю.
«Пермячка 12 ноября пригласила к себе в гости бывшего сожителя. Они распивали алкоголь и между ними произошел конфликт. Тогда женщина схватила молоток и много раз ударила им своего экс-возлюбленного по голове и телу», — уточнили в ведомстве.
Решив, что мужчина умер, пермячка перетащила его в общий коридор. Соседи его увидели и вызвали полицию и медиков. Женщина пыталась скрыться, но полицейские ее задержали. Врачи доставили потерпевшего в больницу, где он впоследствии скончался. Следователи предъявили женщине обвинение в убийстве, на время расследования она отправлена в СИЗО.
