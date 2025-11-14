Иноагент Гозман получил 10 лет тюрьмы
14 ноября 2025 в 15:48
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Политик-иноагент Леонид Гозман приговорен к 10 годам лишения свободы заочно. Его обвиняют в оправдании терроризма. Об этом сообщили в суде Москвы.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал