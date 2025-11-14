Путин провел совещание Совбеза
14 ноября 2025 в 15:55
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. На нем обсуждались меры по противодействию нарушениям в среде информационно-коммуникационных технологий. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал