Стоило надеть каблуки: все, что известно о фильме «Дьявол носит Prada 2»

Действие сиквела разворачивается спустя 20 лет после финала оригинального фильма Фото: Дьявол носит Prada 2 (2026)/20th Century Studios, Walt Disney Studios Motion Pictures/Режиссер Дэвид Фрэнкел

Студия 20th Century Studios представила первый тизер-трейлер долгожданного продолжения легендарного фильма «Дьявол носит Prada». Спустя почти двадцать лет Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй возвращаются в свои культовые роли — непреклонной главного редактора Миранды Пристли и ее бывшей ассистентки Энди Сакс. Подробнее о тизере, сюжете, дате выхода и актерском составе — в материале URA.RU.

Что показали в первом тизере «Дьявол носит Prada 2»

12 ноября 2025 года на официальном канале 20th Century Studios появился первый тизер-трейлер продолжения культовой картины 2006 года. Короткий 52-секундный ролик моментально взорвал интернет и набрал миллионы просмотров.

Тизер начинается со знакомых звуков трека «Vogue» в исполнении Мадонны — узнаваемого музыкального кода первой части. Камера показывает коридоры редакции журнала «Подиум», по которым уверенной походкой движется Миранда Пристли в исполнении Мэрил Стрип. Героиня выглядит так же безупречно — фирменная белоснежная стрижка пикси, строгий костюм и алые туфли на шпильке.

Кадр из тизера фильма «Дьявол носит Prada 2» Фото: Дьявол носит Prada 2 (2026)/20th Century Studios, Walt Disney Studios Motion Pictures/Режиссер Дэвид Фрэнкел

Миранда заходит в лифт, и в последний момент туда же забегает Энди Сакс в исполнении Энн Хэтэуэй. Бывшая робкая ассистентка теперь выглядит как уверенная бизнесвумен — стильный деловой костюм, элегантная прическа, никакой прежней скованности. Когда двери закрываются, между героинями повисает напряженное молчание. Миранда с характерной ледяной интонацией произносит: «Долго же тебя пришлось ждать». Энди в ответ лишь слегка ухмыляется и надевает черные солнцезащитные очки — жест, символизирующий, что она больше не та наивная девушка.

Когда выйдет «Дьявол носит Prada 2» в прокат

Вышел тизер-трейлер фильма «Дьявол носит Prada 2» Фото: Дьявол носит Prada 2 (2026)/20th Century Studios, Walt Disney Studios Motion Pictures/Режиссер Дэвид Фрэнкел

Премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» запланирована на 1 мая 2026 года. Картина выйдет в зарубежный прокат в этот день, совпав с длинными майскими выходными в США. Информация о российской премьере пока официально не подтверждена, однако ожидается, что фильм выйдет в отечественный прокат в течение мая 2026 года.

Интересно, что изначально на эту дату был назначен выход «Мстители: Судный день», однако позднее премьеру Marvel перенесли на 18 декабря 2026 года. Таким образом, «Дьявол носит Prada 2» получил свободное окно и избежал конкуренции с супергеройским блокбастером. Единственным серьезным конкурентом станет картина «Друзья-животные» с Райаном Рейнольдсом и Джейсоном Момоа.

Съемки фильма начались 30 июня 2025 года в Нью-Йорке, а часть сцен снимали на реальной Миланской неделе моды среди показов Dolce & Gabbana. Основные съемки завершились к осени 2025 года. Информация о хронометраже пока не раскрывается, однако учитывая, что первая часть длилась 109 минут, можно предположить, что сиквел будет примерно такой же продолжительности — около 110-120 минут.

О чем будет «Дьявол носит Prada 2»: сюжет фильма

Официальная дата выхода фильма — 1 мая 2026 года Фото: Дьявол носит Prada 2 (2026)/20th Century Studios, Walt Disney Studios Motion Pictures/Режиссер Дэвид Фрэнкел

По информации от студии и данным изданий Variety и Entertainment Weekly, в центре сюжета второй части окажется Миранда Пристли, которая пытается сохранить власть в мире, где печатная журналистика переживает глубокий кризис.

Бумажные издания теряют тиражи и влияние, редакции закрываются, а тренды в моде теперь диктуют не главные редакторы культовых журналов, а блогеры, инфлюэнсеры и нейросети. Миранда Пристли, все еще возглавляющая легендарный журнал Runway, оказывается перед невиданными трудностями. Ее идеальная система управления модной индустрией рушится, аудитория уходит в цифровые платформы, рекламодатели отказываются вкладывать деньги в печать.

Чтобы спасти журнал от банкротства, Миранде приходится заключить сделку с крупной медиаимперией или люксовой группой брендов. Именно здесь в игру вступает Эмили Чарльтон — бывшая старшая ассистентка Миранды, которую играет Эмили Блант. Теперь Эмили занимает высокий пост в крупной компании люксовых брендов, и именно ее рекламный бюджет жизненно необходим Runway.

Однако Эмили, которая когда-то терпела унижения ради карьеры под началом Миранды, теперь находится в позиции силы. Она может как помочь бывшей начальнице, так и отказать — настоящая месть за годы тирании. Сюжет закручивается вокруг противостояния двух эпох — старого глянца, который олицетворяет Миранда, и новой цифровой реальности.

Параллельно разворачивается линия с Энди Сакс. По данным из книги-первоисточника «Месть носит Prada: Дьявол возвращается» Лорен Вайсбергер, Энди теперь сама стала успешным медиапредпринимателем. Она замужем, у нее двое детей, и она строит собственное цифровое издание, способное составить конкуренцию Runway. Встреча Энди и Миранды становится холодной дуэлью между учителем и ученицей, между прошлым и будущим индустрии.

Краткое содержание первой части «Дьявол носит Prada»: с чего все началось





1/2 «Дьявол носит Prada» — американский комедийно-драматический фильм 2006 года Фото: Дьявол носит Prada (2006)/Fox 2000 Pictures, Dune Entertainment, Major Studio Partners/Режиссер Дэвид Фрэнкел

«Дьявол носит Prada» 2006 года рассказывал историю Андреа «Энди» Сакс — молодой выпускницы колледжа, которая мечтала стать серьезным журналистом. Она переехала в Нью-Йорк и неожиданно получила работу младшей ассистентки в престижном модном журнале Runway у легендарной главной редакторши Миранды Пристли.

Энди ничего не знала о мире моды, носила простую одежду и не разбиралась в дизайнерских брендах. Миранда встретила ее с презрением, постоянно унижала, давала невыполнимые задания. Работа превратилась в ад — никакого баланса между работой и личной жизнью, бесконечные звонки в любое время суток, издевательские замечания.

Благодаря помощи креативного директора Найджела Киплинга Энди постепенно преобразилась — сменила гардероб на дизайнерские вещи, научилась разбираться в моде и стала справляться с работой блестяще. Ее прилежность сделала ее любимицей Миранды вместо старшей ассистентки Эмили.

Энн Хэтэуэй и Стенли Туччи в фильме «Дьявол носит Prada» Фото: Дьявол носит Prada (2006)/Fox 2000 Pictures, Dune Entertainment, Major Studio Partners/Режиссер Дэвид Фрэнкел

Однако успех дался дорого. Энди потеряла друзей, рассталась с возлюбленным Нейтом, который не принимал ее новую версию. Кульминация наступила в Париже во время Недели моды. Энди узнала об интриге против Миранды и предупредила ее, но оказалось, что главред уже все знала и пожертвовала карьерой Найджела ради сохранения собственного места. Это открыло Энди глаза на жестокость мира моды.

Вернувшись в Нью-Йорк, Энди уволилась, бросив телефон в фонтан, и устроилась репортером в небольшую газету — о такой карьере она и мечтала изначально. Миранда, к удивлению, дала ей блестящую рекомендацию. В финальной сцене они встретились на улице, обменялись взглядами, и на лице главреда промелькнула легкая улыбка — уважение к выбору Энди.

Кто играет в «Дьявол носит Prada 2»: актерский состав

Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй и Стэнли Туччи — актёры, сыгравшие роли в фильме «Дьявол носит Prada» (2006) Фото: Дьявол носит Prada (2006)/Fox 2000 Pictures, Dune Entertainment, Major Studio Partners/Режиссер Дэвид Фрэнкел

Главным козырем сиквела стало возвращение всех ключевых актеров оригинала. Мэрил Стрип вновь воплотит образ Миранды Пристли — роль, принесшую ей номинацию на «Оскар» и победу в «Золотом глобусе».

Энн Хэтэуэй возвращается к роли Энди Сакс, но теперь ее героиня — не робкая стажерка, а уверенная бизнесвумен и главная оппонентка бывшей начальницы. Хэтэуэй анонсировала съемки видео в TikTok, где появилась в том самом «мешковатом голубом свитере» из первого фильма.

Миранда Пристли — главный редактор вымышленного модного журнала Runway Фото: Дьявол носит Prada (2006)/Fox 2000 Pictures, Dune Entertainment, Major Studio Partners/Режиссер Дэвид Фрэнкел

Эмили Блант вернулась к роли Эмили Чарльтон, которая теперь возглавляет крупную компанию люксовых брендов.

Стэнли Туччи возвращается в роли Найджела Киплинга — креативного директора Runway. После того, как в финале первого фильма он лишился повышения из-за интриг Миранды, его судьба оставалась неизвестной.

К актерскому составу присоединился Кеннет Брана, который сыграет мужа Миранды Пристли. Другие новые актеры включают Люси Лью, Джастина Теру, Симон Эшли и Би Джей Новака.





1/2 Энди Сакс — выпускница журфака, которая устраивается ассистенткой к Миранде Пристли Фото: Дьявол носит Prada (2006)/Fox 2000 Pictures, Dune Entertainment, Major Studio Partners/Режиссер Дэвид Фрэнкел

Важной новостью стало то, что Эдриан Гренье НЕ вернется к роли Нейта Купера. Это было объявлено в первый день съемок.