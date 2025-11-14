WP: Трамп готовится депортировать украинцев из США
Уже известно о 80 украинцах, которых решили выслать из США, заявила посол Украины в США
Фото: Георгий Бергал © URA.RU
Администрация президента США Дональда Трампа готовит окончательные приказы о возвращении на родину множества украинцев. Об этом пишет The Washington Post.
«Администрация Трампа готовится депортировать украинцев, несмотря на опасения по поводу призыва на военную службу», — сообщает издание. Сейчас известно примерно 80 украинцев, которых решили выслать из Штатов за нарушения законов. Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.
Ранее о масштабной депортации украинцев сообщала газета The Wall Street Journal в августе. Тогда причиной решения стало истечение срока действия временного гуманитарного статуса, который США предоставляли украинским беженцам.
