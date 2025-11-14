Тюменцам советуют реже выходить на улицу из-за дыма, который окутал город

Жители Тюмени жалуются на дымку, которая появилась на окраинах города Фото: Илья Московец © URA.RU

Роспотребнадзор начал брать пробы воздуха из-за дыма, который появился на улицах Тюмени и Тюменского района. Информация об этом указана в официальном telegram-канале регионального управления ведомства.

«В связи с появлением задымления на территории Тюмени и Тюменского района управлением Роспотребнадзора по Тюменской области проводится лабораторный контроль содержания вредных веществ в атмосферном воздухе. ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области“ 14 ноября произведен отбор проб атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ», — указано в публикации Роспотребнадзора.

Результаты экспертизы будут доведены до местных жителей позже. Пока же Роспотребнадзор посоветовал тюменцам реже выходить на улицу, отказаться от физической активности на открытом воздухе, не употреблять алкоголь и т.д.

