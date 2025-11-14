Мужчина получил ожоги второй степени из-за нового средства для стирки
Пострадавший приобрел на маркетплейсе азиатские капсулы для стирки
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Мужчина из Казани получил химический ожог первой–второй степени. Причиной стали новые капсулы для стирки.
«В Республиканскую клиническую больницу (РКБ) Татарстана поступил 26-летний пациент со страшными ранами. Медики диагностировали у мужчины химический ожог», — пишет KazanFirst.
Пострадавший приобрел на маркетплейсе азиатские капсулы для стирки. Мужчина постирал с ними постельное белье, высушил его и лег спать. Утром он проснулся от сильной боли — на плече был огромный ожог. Ему обработали рану и отпустили домой.
