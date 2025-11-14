Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Мужчина получил ожоги второй степени из-за нового средства для стирки

14 ноября 2025 в 16:15
Пострадавший приобрел на маркетплейсе азиатские капсулы для стирки

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мужчина из Казани получил химический ожог первой–второй степени. Причиной стали новые капсулы для стирки. 

«В Республиканскую клиническую больницу (РКБ) Татарстана поступил 26-летний пациент со страшными ранами. Медики диагностировали у мужчины химический ожог», — пишет KazanFirst.

Пострадавший приобрел на маркетплейсе азиатские капсулы для стирки. Мужчина постирал с ними постельное белье, высушил его и лег спать. Утром он проснулся от сильной боли — на плече был огромный ожог. Ему обработали рану и отпустили домой.

