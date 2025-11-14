Премьер-министра РФ Михаил Мишустин согласовал выделение полумиллиарда рублей на мост через Обь Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Премьер-министр России Михаил Мишустин согласовал допфинансирование мегапроекта властей ХМАО — моста «Звезда Оби» в Сургуте. На оборудование объекта сопутствующей инфраструктурой будет направлено полмилларда рублей.

«Правительство выделит дополнительно 1,4 млрд рублей на развитие автодорожной инфраструктуры в регионах», — сообщает официальный telegram-канал властей ХМАО. Средства будут выделены Югре, Калининградской и Кировской областям. В Ханты-Мансийском автономном округе 500 миллионов рублей направят на оснащение сопутствующей инфраструктурой моста через Обь в окрестностях Сургута. Реализация проекта осуществляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».