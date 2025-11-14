Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Мишустин согласовал допфинансирование мегапроекта властей ХМАО

Правительство РФ выделило полмиллиарда рублей на мост «Звезда Оби»
14 ноября 2025 в 16:12
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Премьер-министра РФ Михаил Мишустин согласовал выделение полумиллиарда рублей на мост через Обь

Премьер-министра РФ Михаил Мишустин согласовал выделение полумиллиарда рублей на мост через Обь

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Премьер-министр России Михаил Мишустин согласовал допфинансирование мегапроекта властей ХМАО — моста «Звезда Оби» в Сургуте. На оборудование объекта сопутствующей инфраструктурой будет направлено полмилларда рублей.

«Правительство выделит дополнительно 1,4 млрд рублей на развитие автодорожной инфраструктуры в регионах», — сообщает официальный telegram-канал властей ХМАО. Средства будут выделены Югре, Калининградской и Кировской областям. В Ханты-Мансийском автономном округе 500 миллионов рублей направят на оснащение сопутствующей инфраструктурой моста через Обь в окрестностях Сургута. Реализация проекта осуществляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Мишустин подчеркнул, что системная работа, которая ведется в рамках профильных национальных проектов, позволяет повышать связанность территорий нашей страны, а также обеспечивать эффективную логистику, комфортное и безопасное передвижение граждан. Мост построили всего за три года с опережением сроков, 15 октября его открыл президент России Владимир Путин. Общая стоимость работ по возведению объекта и прилегающих автодорог превышает 60 миллиардов рублей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал