Артюхов доложил Мантурову о строительстве аэропортового комплекса в Салехарде
Денис Мантуров провел совещание по реализации проектов института кураторства в УФО
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Глава Ямала доложил в Москве о ходе развития проекта строительства аэропортового комплекса в Салехарде. Совещание проводил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров. Обсуждалась реализация проектов института кураторства на Урале, сообщают в правительстве РФ.
«Губернаторы УрФО доложили первому вице-премьеру о текущем статусе реализации проектов кураторства», — сообщает telegram-канал российского правительства. По данным источника, в 2025 году утверждены два новых проекта: строительство мебельной фабрики в особой экономической зоне «Нягань» в ХМАО и развитие аэропортового комплекса в Салехарде.
В УФО всего 28 таких проектов. Восемь из них уже завершены, еще 20 находятся в стадии реализации. «С начала реализации проектов в экономику округа привлечено 1,7 трлн рублей частных инвестиций, создано 47 тысяч рабочих мест», — отмечает источник.
