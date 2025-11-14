Артюхов доложил Мантурову о строительстве аэропортового комплекса в Салехарде

Денис Мантуров провел совещание по реализации проектов института кураторства в УФО Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава Ямала доложил в Москве о ходе развития проекта строительства аэропортового комплекса в Салехарде. Совещание проводил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров. Обсуждалась реализация проектов института кураторства на Урале, сообщают в правительстве РФ.

«Губернаторы УрФО доложили первому вице-премьеру о текущем статусе реализации проектов кураторства», — сообщает telegram-канал российского правительства. По данным источника, в 2025 году утверждены два новых проекта: строительство мебельной фабрики в особой экономической зоне «Нягань» в ХМАО и развитие аэропортового комплекса в Салехарде.