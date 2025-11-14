Владимир Путин присвоил аэропорту Ижевска имя Михаила Калашникова
14 ноября 2025 в 16:13
Фото: © URA.RU
Аэропорт Ижевска получил имя известного оружейного конструктора Михаила Калашникова. Соответствующее решение принял президент Владимир Путин.
