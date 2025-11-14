Скандальный пермский бар, на заборе которого нашли тело 18-летней девушки, снесли

После инцидента Роспотребнадзор провел проверку в заведении и выявил нарушения Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Закамске снесли кафе «Пиво, мясо». В мае 2025 года на пиках забора возле заведения было обнаружено тело 18-летней пермячки. После этого инцидента Роспотребнадзор провел проверку и выявил нарушения, в результате чего суд принял решение о временном закрытии заведения на три месяца.

«В главном помещении снесены стены, сохранилось лишь небольшое пространство перед входом. В помещении сейчас находится большое количество строительного мусора, у стен размещены окна, извлеченные из проемов. Острые пики, которые ранее присутствовали на заборе со стороны, где было обнаружено тело девушки, исчезли», — сообщает портал 59. RU.

Ранее URA.RU собрало в одном материале все о личности погибшей, а также хронологию событий в роковой вечер и позицию родственников. По факту гибели девушки было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В течение нескольких дней на месте гибели девушки работали сотрудники полиции и следственного комитета, а на ночь бар, где отдыхала погибшая, был оцеплен и находился под охраной.

Продолжение после рекламы