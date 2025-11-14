Евросоюз увеличил закупки российского газа несмотря на санкции

Евросоюз в январе-сентябре 2025-го купил российский трубопроводный газ на 4,6 миллиарда евро, а сжиженный газ (СПГ) — на 6 миллиардов евро. В целом закупки российского газа выросли на 2%, следует из данным Евростата.

«Суммарно Евросоюз в январе-сентябре приобрел у России газа примерно на 10,6 миллиардов, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года», — пишет ТАСС со ссылкой на данные. Отмечается, что за этот период ЕС купил российского СПГ на миллиард евро больше, чем в 2024-м. За трубопроводный газ России заплатил 5,4 миллиардов евро, что на 800 миллионов евро больше, чем годом ранее.