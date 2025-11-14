Логотип РИА URA.RU
Экономика

Евросоюз увеличил закупки российского газа несмотря на санкции

14 ноября 2025 в 16:41
Закупки российского газа Евросоюзом выросли на 2%

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Евросоюз в январе-сентябре 2025-го купил российский трубопроводный газ на 4,6 миллиарда евро, а сжиженный газ (СПГ) — на 6 миллиардов евро. В целом закупки российского газа выросли на 2%, следует из данным Евростата.

«Суммарно Евросоюз в январе-сентябре приобрел у России газа примерно на 10,6 миллиардов, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года», — пишет ТАСС со ссылкой на данные.  Отмечается, что за этот период ЕС купил российского СПГ на миллиард евро больше, чем в 2024-м. За трубопроводный газ России заплатил 5,4 миллиардов евро, что на 800 миллионов евро больше, чем годом ранее.

Евросоюз продолжает оставаться крупнейшим покупателем российского природного газа: на его долю приходится половина всего российского экспорта СПГ. При этом ранее Еврокомиссия предложила с 2027 года полностью прекратить импорт российского СПГ, однако эксперты считают, что полный отказ может растянуться до 2028 года и позже.

