Захарова: Украина сорвала договоренности по обмену пленными
Захарова отметила, что украинская сторона не смогла выполнить большую часть договоренностей
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Украина сорвала договоренности по обмену пленными, выполнив менее 30% из них. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Несмотря на предложенные Россией инициативы, украинская сторона не смогла выполнить большую часть договоренностей. «Они выполнили менее 30% из того, о чем имелась договоренность», — сказала Захарова в ходе брифинга 14 ноября.
Ранее МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе репатриации погибших военнослужащих Россия передала Украине свыше девяти тысяч тел солдат ВСУ, однако получила взамен только 143 тела российских военных. В рамках договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Стамбуле в мае, июне и июле, Россия уже осуществила несколько передач тел. Сначала было передано 6 060 тел, затем — дважды по тысяче. В ответ Украина передала 78, 19 и 31 тело соответственно.
