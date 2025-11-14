Губернатор ЯНАО объявил 2026-й Годом здоровья

Некоторые врачи в ЯНАО отправятся в 2026 году на стажировку Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Глава Ямала Дмитрий Артюхов объявил, что 2026 год будет Годом здоровья в округе. Об этом губернатор сказал во время общения с врачами и пациентами в перинатальном центре окружной столицы. Информация опубликована на официальном сайте правительства ЯНАО.

«Приняли решение, что 2026 год на Ямале будет посвящен здоровью. Это одна из главных тем в жизни человека. Здоровье — главное богатство, которое надо беречь. Сейчас активно создаем план мероприятий», — заявил Дмитрий Артюхов. В рамках Года здоровья планируется запустить новые объекты здравоохранения, продолжить оснащать больницы новым оборудованием, повышать квалификацию врачей, а также реализовать просветительские проекты, направленные на популяризацию здорового образа жизни.

В 2026 году планируется открыть больницы в Тарко-Сале, Коротчаево, Тазовском и селе Горки, а также шесть спортивных объектов: два центра моржевания, спорткомплексы в Аксарке и Салехарде, центры единоборств в Муравленко и Надыме. Кроме того, будет открыт центр соцобслуживания «Елена» в Губкинском. Планируется закупка трех резервных КТ и другого диагностического оборудования. Также губернатор сообщил о планах отправить на стажировку в Кадровый центр Москвы около сотни акушеров-гинекологов.

