Губернатор ЯНАО объявил 2026-й Годом здоровья
Некоторые врачи в ЯНАО отправятся в 2026 году на стажировку
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Глава Ямала Дмитрий Артюхов объявил, что 2026 год будет Годом здоровья в округе. Об этом губернатор сказал во время общения с врачами и пациентами в перинатальном центре окружной столицы. Информация опубликована на официальном сайте правительства ЯНАО.
«Приняли решение, что 2026 год на Ямале будет посвящен здоровью. Это одна из главных тем в жизни человека. Здоровье — главное богатство, которое надо беречь. Сейчас активно создаем план мероприятий», — заявил Дмитрий Артюхов. В рамках Года здоровья планируется запустить новые объекты здравоохранения, продолжить оснащать больницы новым оборудованием, повышать квалификацию врачей, а также реализовать просветительские проекты, направленные на популяризацию здорового образа жизни.
В 2026 году планируется открыть больницы в Тарко-Сале, Коротчаево, Тазовском и селе Горки, а также шесть спортивных объектов: два центра моржевания, спорткомплексы в Аксарке и Салехарде, центры единоборств в Муравленко и Надыме. Кроме того, будет открыт центр соцобслуживания «Елена» в Губкинском. Планируется закупка трех резервных КТ и другого диагностического оборудования. Также губернатор сообщил о планах отправить на стажировку в Кадровый центр Москвы около сотни акушеров-гинекологов.
С начала 2025 года в больницы ЯНАО пришли работать 175 новых врачей, и округ стабильно остается в тройке лидеров в России по обеспеченности докторами — показатель составляет 64,3 врача на 10 тысяч населения. Новые меры направлены на дальнейшее укрепление здравоохранения в округе.
