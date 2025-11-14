Логотип РИА URA.RU
Челябинский суд арестовал VIP-сотрудницу полиции Горбунову, связанную с ОПГ «Махонинские»

14 ноября 2025 в 17:58
Горбунова отправлена в СИЗО до 29 декабря

Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Центральный райсуд Челябинска 14 ноября отправил в СИЗО замначальника следственного отдела ОП «Ленинский» майора Анну Горбунову, связанную, как считает следствие, с ОПГ «Махонинские». Сотрудница проведет в СИЗО один месяц и 16 суток, сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. 

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Горбуновой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и 16 суток, то есть до 29 декабря», — зачитала решение судья Полина Евсеева.

Само заседание прошло в закрытом режиме. На этом настояли все стороны. При оглашении решения прозвучало, что Горбунова разведена и воспитывает ребенка. 

Сотрудники УФСБ по региону вышли на Горбунову в рамках иска Генпрокуратуры РФ о признании экстремистским объединения «Махонинские» и изъятии в доход государства его активов. Было выявлено, что бандиты имеют тесные связи с майором: Горбунова оказывала им содействие при вымогательстве более 8 млн рублей у одного из жителей региона.

«Махонинские» появились в 1990-х годах. В Генпрокуратуре РФ считают, что изначально бизнес строился на криминале и лишь со временем был легализован. Иными словами, все, что сегодня имеют братья Александр и Андрей Махонины, получено преступным путем. Также к группировке есть вопросы из-за продвижения экстремисткой идеологии.

Помимо запрета деятельности, прокуратура потребовала изъять в пользу государства имущество ОПГ на 2,5 млрд рублей. Приставы начали арестовывать имущество фигурантов дела. Сейчас ответчиками по нему выступают 23 физических лица, включая братьев Махониных, а также их близкие, менеджеры и деловые партнеры.

Материал из сюжета:

Генпрокуратура потребовала изъять имущество ОПГ «Махонинские»

