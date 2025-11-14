Логотип РИА URA.RU
Екатеринбург останется без памятника Сталину. Фото

14 ноября 2025 в 16:45
Возвести бюст предложили грузины

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Комиссия по топонимике администрации Екатеринбурга после бурных дебатов сняла с повестки вопрос об установке бюста Иосифа Сталина. Участники собрания не смогли прийти к общему знаменателю, рассказал депутат гордумы Дмитрий Сергин.

«Решение не принято. Взгляды разделились, они были категоричны и диаметрально противоположны. Кто-то на заседании предлагал провести опрос или даже референдум, звучали и иные предложения, о которых писать не буду, дабы не разжигать», — написал депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

С инициативой установить бюст советскому вождю выступили региональное «Грузинское общество „Сакартвелло“», Центр Сталина и «Интернациональный союз диаспор». Памятник планировали возвести в районе бульвара по улице Культуры на Уралмаше или на площади перед «Домом офицеров».

Фото: страница Дмитрия Сергина в соцсети «ВКонтакте»

