Комиссия по топонимике администрации Екатеринбурга после бурных дебатов сняла с повестки вопрос об установке бюста Иосифа Сталина. Участники собрания не смогли прийти к общему знаменателю, рассказал депутат гордумы Дмитрий Сергин.

«Решение не принято. Взгляды разделились, они были категоричны и диаметрально противоположны. Кто-то на заседании предлагал провести опрос или даже референдум, звучали и иные предложения, о которых писать не буду, дабы не разжигать», — написал депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте».