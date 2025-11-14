Совкомбанк раскрыл прибыль за 2025 год

Общая выручка Совкомбанка за три квартала 2025 года достигла 703 млрд рублей Фото: пресс-служба Совкомбанка

За девять месяцев 2025 года чистая прибыль Совкомбанка по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 35 миллиардов рублей. Такие данные приводятся в опубликованной банком консолидированной финансовой отчетности. В документах также отмечается, что улучшение демонстрируют все ключевые показатели группы.

«Мы возвращаемся на траекторию роста. Маржа и прибыль начали расти, стоимость риска стабилизируется. Рост в страховании и платежном бизнесе — значительный. Отдельно хочу отметить рост бизнеса электронных торговых площадок. Несмотря на уже значительную долю рынка, он продолжает эффективно расти», — заявил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

Так, общая выручка за три квартала 2025 года достигла 703 млрд рублей (+38% год к году). Чистые процентные доходы выросли на 2% за три квартала до 121 млрд рублей, а чистые комиссионные доходы — 34 млрд рублей (+34%).

В розничном сегменте выручка продемонстрировала уверенный рост на 46% год к году и составила 351 млрд рублей. Такого результата банк достиг за счет процентных доходов залоговых кредитов и доходов от страхового бизнеса.

Наибольшее увеличение показали доходы от небанковской деятельности — они поднялись в 1,5 раза год к году и составили 41 млрд рублей. В сфере страхования у банка установлен рекорд по премиям — 33 млрд рублей (+12% год к году). Этого удалось достичь за счет синергии с экосистемой банка. Ключевыми драйверами стали страхование жизни и рост продаж через партнерские каналы. Лизинговый портфель составил 77 млрд рублей, факторинговый — 118 млрд рублей с ростом в сегменте госсектора и B2B.

Кредитный портфель по состоянию на 30 сентября достиг 2,8 триллиона рублей (+16% год к году), в то время как акционерный капитал, который вырос на 17%, — 368 млрд рублей. Портфель ценных бумаг Совкомбанка достиг 571 млрд рублей. Его перераспределили в пользу более коротких и доходных бумаг.