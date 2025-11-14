Власти ХМАО раскрыли, где продают самый дешевый бензин

Самый дешевый бензин в ХМАО продают в Белоярском районе и Югорске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самый дешевый бензин в ХМАО продают в Белоярском районе, который относится к Арктической зоне ХМАО. Там АИ-92 стоит в среднем 58,50 рубля за литр, сообщил окружной департамент экономического развития.

«Самая низкая средняя розничная цена на бензин марки АИ-92 и АИ-95 — в Белоярском районе, она составляет 58,50 рубля и 62 рубля за литр соответственно. Самый дешевый бензин АИ-98 — в Югорске (81,10 руб.), дизельное топливо — 75,25 рубля за литр — в Излучинске», — говорится в отчете департамента.

Минимальная стоимость сжиженного газа для автотранспорта составляет 17,23 рубля за литр. По такой цене его продают в Барсово Сургутского района.

