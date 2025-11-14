В ХМАО сотрудник Фонда капремонта избежал наказания за взятки
Суд освободил сотрудника от наказания за истечением сроков давности преступления
Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику Фонда капитального ремонта, который обвинялся в том, что брал взятки от бизнесменов за покровительство при приемке работ в многоквартирных домах. Решением судьи он освобожден от наказания за истечением сроков давности преступления, сообщается в базе данных суда.
«Прекратить уголовное дело в отношении [подсудимого] по предъявленному обвинению по статье 159 УК РФ (мошенничество). За истечением срока давности уголовного преследования», — сообщается в картотеке суда.
Ранее URA.RU писало, что бывший сотрудник Фонда капремонта пойдет под суд за вымогательство взяток от бизнесменов за беспрепятственную приемку работ в многоквартирных домах. Ему вменялись статьи 290 УК РФ (взятка) и 295 УК РФ (злоупотребление полномочиями), однако в ходе судебного расследования дело было переквалифицировано на 159 УК РФ (мошенничество) и прекращено за сроком давности).
