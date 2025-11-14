В ХМАО сотрудник Фонда капремонта избежал наказания за взятки

Суд освободил сотрудника от наказания за истечением сроков давности преступления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику Фонда капитального ремонта, который обвинялся в том, что брал взятки от бизнесменов за покровительство при приемке работ в многоквартирных домах. Решением судьи он освобожден от наказания за истечением сроков давности преступления, сообщается в базе данных суда.

«Прекратить уголовное дело в отношении [подсудимого] по предъявленному обвинению по статье 159 УК РФ (мошенничество). За истечением срока давности уголовного преследования», — сообщается в картотеке суда.