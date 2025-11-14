Логотип РИА URA.RU
Политика

Выборы

Первым главой Карталинского округа избран экс-глава района Вдовин

14 ноября 2025 в 16:45
Глава Карталинского района возглавил муниципальный округ

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главой Карталинского муниципального округа (Челябинская область) местные депутаты избрали главу района Анатолия Вдовина. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил спикера собрания депутатов Евгений Слинкин.

«Главой округа избран Анатолий Вдовин. На заседании присутствовало 19 из 20 депутатов. Из них 18 проголосовали за Вдовина, один не голосовал», — сообщил Слинкин.

Вдовин возглавлял Карталинский район с 2007 по 2012-й и с 2020 по 2025 годы. Его кандидатуру на выборах поддержала «Единая Россия».

Продолжение после рекламы

В этом году район получил статус муниципального округа. Вдовин стал первым главой округа. Также 14 ноября состоятся выборы главы Локомотивного городского округа.

