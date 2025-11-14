СК возбудил уголовное дело о ДТП с автобусом с детьми под Миассом

Перевозчика подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП автовоза с автобусом, перевозившим 51 ребенка из Челябинска в горнолыжный комплекс «Солнечная долина» (Миасс). Ранее было известно о четырех пострадавших, но в пресс-службе ведомства уточнили, что медпомощь понадобилась пятерым пассажирам.

«По поручению и.о. руководителя СУ СК РФ по Челябинской области по факту ДТП в следственном отделе Миасса возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — уточнили в ведомстве. Запрошена документация об организации перевозки пассажиров, безопасности и техническом состоянии автобуса перед выпуском на маршрут.

Проводится опрос водителей, очевидцев и сотрудников компании-перевозчика. Для выяснения причин аварии назначены несколько экспертиз. Отдельно оценят действия подрядной организации, который содержала этот участок трассы.

