Депутат пермского ЗС хочет перейти в госдуму
Айтакова дважды баллотировалась в губернаторы Прикамья и показывала второй результат
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Вице-спикер заксобрания Пермского края Ксения Айтакова намерена в 2026 году побороться за мандат депутата госдумы. Как рассказал источник URA.RU в политэлитах, секретарь крайкома КПРФ Айтакова будет баллотироваться по спискам партии.
«Сейчас депутатом от Пермского края и Удмуртии — а у коммунистов „списочные“ округа нарезаны таким образом — является Мария Дробот. Но, говорят, что в следующем году она пойдет по другим территориям. И Ксения Айтакова рассчитывает занять ее место в списке», — говорит собеседник.
Айтакова не ответила на сообщение корреспондента URA.RU. Агентство направило запрос в пресс-службу КПРФ, на момент публикации ответ не был получен. Ксения Айтакова впервые была избрана депутатом ЗС в 2011 году. Реготделением партии она руководит с 2021 года. Дважды баллотировалась в губернаторы Пермского края.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!