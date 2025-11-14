Депутат пермского ЗС хочет перейти в госдуму

Айтакова дважды баллотировалась в губернаторы Прикамья и показывала второй результат Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Вице-спикер заксобрания Пермского края Ксения Айтакова намерена в 2026 году побороться за мандат депутата госдумы. Как рассказал источник URA.RU в политэлитах, секретарь крайкома КПРФ Айтакова будет баллотироваться по спискам партии.

«Сейчас депутатом от Пермского края и Удмуртии — а у коммунистов „списочные“ округа нарезаны таким образом — является Мария Дробот. Но, говорят, что в следующем году она пойдет по другим территориям. И Ксения Айтакова рассчитывает занять ее место в списке», — говорит собеседник.