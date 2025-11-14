Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Депутат пермского ЗС хочет перейти в госдуму

Депутат пермского ЗС Айтакова хочет перейти в госдуму
14 ноября 2025 в 19:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Айтакова дважды баллотировалась в губернаторы Прикамья и показывала второй результат

Айтакова дважды баллотировалась в губернаторы Прикамья и показывала второй результат

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Вице-спикер заксобрания Пермского края Ксения Айтакова намерена в 2026 году побороться за мандат депутата госдумы. Как рассказал источник URA.RU в политэлитах, секретарь крайкома КПРФ Айтакова будет баллотироваться по спискам партии.

«Сейчас депутатом от Пермского края и Удмуртии — а у коммунистов „списочные“ округа нарезаны таким образом — является Мария Дробот. Но, говорят, что в следующем году она пойдет по другим территориям. И Ксения Айтакова рассчитывает занять ее место в списке», — говорит собеседник.

Айтакова не ответила на сообщение корреспондента URA.RU. Агентство направило запрос в пресс-службу КПРФ, на момент публикации ответ не был получен. Ксения Айтакова впервые была избрана депутатом ЗС в 2011 году. Реготделением партии она руководит с 2021 года. Дважды баллотировалась в губернаторы Пермского края.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал