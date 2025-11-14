Лихачев сообщил о восьми сбитых беспилотниках над Нововоронежской АЭС
14 ноября 2025 в 16:44
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Позапрошлой ночью около восьми беспилотников были направлены на Нововоронежскую АЭС. Все дроны были перехвачены и уничтожены. Об этом заявил Лихачев.
