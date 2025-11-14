Известная уроженка Перми Любовь Мульменко снимет сериал по татарской мифологии
Проект одержал победу на московском фестивале экранизаций
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Уроженка Перми — режиссер Любовь Мульменко намерена реализовать проект по созданию мистического сериала «Убыр», основанного на произведении Шамиля Идиатуллина. Проект одержал победу на московском фестивале экранизаций «Читка 4.0» и был признан самым интересным среди находящихся в стадии разработки.
«Сюжет сериала строится вокруг подростка из Казани, который выясняет, что его родители подверглись воздействию „убыра“ — злого духа из татарской мифологии. Он способен вселяться в людей и контролировать их действия», — пишет ИА «Текст».
Одна из последних работ Мульменко — кинокартина «Фрау» (18+), действие которой происходило в Перми. Некоторые сцены снимались в оперном театре. Кроме того, фильм «Купе номер 6» (18+), снятый по сценарию известной пермячки, был выдвинут на соискание премии «Оскар» от Финляндии.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!